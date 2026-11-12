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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Cierres de negocios: golpe a la confianza de emprender

El análisis constante de cómo estamos administrando nuestras empresas y tomando decisiones estratégicas puede marcar la diferencia entre la estabilidad y la vulnerabilidad, opina Cynthia Morales Nieves

12 de noviembre de 2026 - 10:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Cuando una empresa cierra, pierde todo Puerto Rico. Si además se trata de una compañía que gozaba de reconocimiento público y aparente solidez, se pone a prueba la confianza colectiva en nuestras posibilidades económicas, afirma Cynthia Morales. (Xavier Araújo)

Comenzamos noviembre, mes de la gratitud, con el cierre de numerosos restaurantes de comida rápida de larga trayectoria en Puerto Rico. Se trata de negocios que por años proyectaron una imagen de estabilidad y permanencia.

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EconomíaEmpresarismoEmpresarios puertorriqueños
ACERCA DEL AUTOR
Cynthia Morales Nieves

Cynthia Morales Nieves

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La autora es abogada y notaria. Posee una Maestría en Derechos de la Infancia y la Adolescencia de la Universidad de Granada, así como un Juris Doctor de la Universidad de...
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