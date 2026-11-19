¿Cómo se financió el descubrimiento de Puerto Rico?
La nueva dimensión y alcance del segundo viaje elevó dramáticamente sus costos, destaca José Luis Nieto Mingo
19 de noviembre de 2026 - 10:15 PM
19 de noviembre de 2026 - 10:15 PM
A pesar de que cada 19 de noviembre conmemoramos la llegada de Cristóbal Colón a nuestra isla, todavía existe un desconocimiento generalizado sobre muchos aspectos importantes de esta colosal hazaña. Quedan muchas dudas sobre las enormes dificultades logísticas y financieras que enfrentó el declarado Almirante de la Mar Océana para llegar hasta nuestras playas. Para poder apreciar la magnitud del reto hay que recordar que este segundo viaje de 1493, en el que Puerto Rico fue “descubierto”, fue cualitativamente distinto y mucho más ambicioso que el primero, y por lo tanto, infinitamente más costoso.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: