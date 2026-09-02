Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
La fe pública que llegó con Colón
Si se va a otorgar una escritura que puede afectar el patrimonio, la familia o los derechos durante décadas, se debería escoger a quien inspire la mayor confianza para asumir esa responsabilidad, no simplemente al menor postor,opina José Moreda
2 de septiembre de 2026 - 10:45 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.