Convención Republicana: el fascismo no juega limpio

“Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me”. Esta frase intenta explicar qué ocurre cuando nos toman el pelo repetidamente. De la segunda vez en adelante, la culpa es nuestra, sea porque somos ingenuos o testarudos. Pero ¿qué ocurre cuando no nos están tomando el pelo, sino que apoyamos intencionalmente aquello causa daño?

La elección de Donald Trump en 2016 aparentó ser una anomalía; un accidente fortuito, producto tal vez de la habilidad de un charlatán para manipular a un público ingenuo y molesto, sumado a la debilidad de una candidata desgastada. Pero la posibilidad de que Trump sea re-electo en 2020, independientemente de su evidente racismo, nacionalismo blanco, machismo, corrupción, abiertas tendencias autoritarias y brutal incompetencia, apunta hacia un fenómeno aún más preocupante: que estas ideas hayan calado en un sector sustancial del pueblo estadounidense. Es decir, que Trump no es la causa del problema, sino su producto.

En estos días, los republicanos celebraron su convención, en la que adoptaron un mensaje abiertamente ultraderechista. En un mismo suspiro, atacaban a los inmigrantes, idolatraban las armas (mientras alababan a Jesús), ignoraban la pandemia, demonizaban las uniones, celebraban el militarismo, criticaban la ciencia e invisibilizaban a las mujeres. Más aún, utilizaron un tono sustancialmente autoritario y dictatorial, unido a la herramienta principal de los déspotas derechistas alrededor del mundo: el miedo. En este caso, el miedo al otro, incluyendo las personas afrodescendientes, los inmigrantes y los sectores pobres que reclaman una mejor distribución del poder y la riqueza en ese país. Ni hablar de su desafío irracional al uso de máscaras, al distanciamiento social o a la decencia humana básica de no poner en peligro la salud del prójimo.

Todas estas son tendencias peligrosamente similares al fascismo o, al menos, al nacionalismo racial autoritario: el líder carismático que se proclama como el único salvador de una comunidad racial y nacional bajo asedio por fuerzas que quieren alterar sustancialmente la estructura de poder, riqueza y exclusión que ha caracterizado a dicha comunidad.

Que conste, hay un sector importante del pueblo estadounidense que resiste estos diseños. Muchas personas, particularmente jóvenes y personas de clase trabajadora, intentan ofrecer una visión alternativa: reconocer los pecados racistas y machistas del pasado y del presente, corregir las injusticias y construir un país más solidario. Pero el fascismo no juega limpio: glorifica la violencia, trivializa la democracia y demoniza al oprimido. Tristemente, también convence a sectores sustanciales de quienes se benefician del sistema actual. El nivel de tensión en Estados Unidos está alarmantemente elevado. En el 2020, Trump se puede robar las elecciones o ganarlas limpiamente. No sé cuál opción es más preocupante o peligrosa.