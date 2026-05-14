Opinión
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Crisis de agua, urgencia de planificación
Gran parte de la infraestructura hídrica del país opera bajo un modelo de mantenimiento correctivo y no preventivo. Miles de hogares dependen diariamente de cisternas debido a problemas de presión que llevan meses e incluso años sin resolverse, afirma Marcos Quiñones
14 de mayo de 2026 - 4:34 PM
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