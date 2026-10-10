El pasado 20 de julio, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó el informe Cuba: la capital del comunismo del siglo XXI. A 34 años, 6 meses y 24 días de que el Soviet Supremo declarara la disolución de la Unión Soviética (26 de diciembre de 1991), Donald Trump y Marco Rubio proclaman a Cuba como la capital del comunismo. Imagino que esto convierte a Cuba en la capital del reducido bloque de países gobernados por partidos comunistas: República Popular China, República Popular Democrática de Corea, República Socialista de Vietnam y República Democrática Popular Lao (Laos). Curiosamente, los dirigentes de China y Vietnam podrían caracterizarse como “comunistas-capitalistas”, en tanto que las economías de ambos países reciben cuantiosas inversiones extranjeras, participan activamente de los flujos globales de capital y compiten ferozmente en los mercados internacionales.

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