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Emilio Pantojas GarcíaEmilio Pantojas García
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prima:Cuba: ¿capital del comunismo?

Se requiere una dosis considerable de imaginación para descubrir la capital del comunismo mundial 35 años después de la desaparición de la Unión Soviética, opina Emilio Pantojas

10 de octubre de 2026 - 11:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La respuesta del régimen Trump-Rubio fue la modificación a la orden 14404 el 30 de septiembre imponiendo un bloqueo total global creando una crisis humanitaria, no sólo energética sino de salud pública y alimentaria, escribe Emilio Pantojas. (Jacquelyn Martin)

El pasado 20 de julio, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó el informe Cuba: la capital del comunismo del siglo XXI. A 34 años, 6 meses y 24 días de que el Soviet Supremo declarara la disolución de la Unión Soviética (26 de diciembre de 1991), Donald Trump y Marco Rubio proclaman a Cuba como la capital del comunismo. Imagino que esto convierte a Cuba en la capital del reducido bloque de países gobernados por partidos comunistas: República Popular China, República Popular Democrática de Corea, República Socialista de Vietnam y República Democrática Popular Lao (Laos). Curiosamente, los dirigentes de China y Vietnam podrían caracterizarse como “comunistas-capitalistas”, en tanto que las economías de ambos países reciben cuantiosas inversiones extranjeras, participan activamente de los flujos globales de capital y compiten ferozmente en los mercados internacionales.

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Emilio Pantojas García

Emilio Pantojas García

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El autor es investigador docente del Instituto de Estudios del Caribe de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras
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