No hay nada nuevo bajo el sol, dijo Salomón el sabio miles de años atrás. Con razón el amor sigue siendo, a través de treguas, reinados y geografías, el tema obstinado. Yo también hablaré de él. Con la diferencia (¡solo para mí, por Dios!) que ahora que tengo el cabello del color del tiempo y las marcas de muchas risas y llantos…ahora que me he empeñado en vivir y en dejar que otros vivan como les venga en gana, que he conocido historias de amor y advertido otras de desamor, el amor se me antoja como un descubrimiento.