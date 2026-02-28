Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Cezanne Cardona MoralesCezanne Cardona Morales
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:De bulchiteros y otros demonios

Para Harry Frankfurt el mentiroso todavía cree en la verdad, pero la elude para evadir su responsabilidad, mientras que el bulchitero no cree ni en la verdad ni en la mentira

28 de febrero de 2026 - 11:10 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Un mentiroso buscaría una fuente alterna de información o cuestionaría los datos respecto a, por ejemplo, las estadísticas de la pobreza, mientras que un bulchitero le echaría la culpa a los pobres, los llamaría vagos, escribe Mario Vargas Llosa. (Shutterstock)

En el último capítulo de “La guerra del fin del mundo”, de Mario Vargas Llosa, el Enano cuenta las fechorías de un asesino en serie frente a la audiencia de los seguidores del Consejero. El Enano, además de ser un contador de historias natural, que se unió al líder mesiánico buscando que Dios le concediera el milagro de ser más alto, llevaba años contando, de pueblo en pueblo, la historia de los asesinatos de Roberto el Diablo. Según su audiencia, el Enano alargaba la historia o la embellecía, o la entristecía, o la acartonaba, o le cambiaba las víctimas (mujeres, embarazadas o niños) para ganarse cada vez más escuchas. Hasta que un día, un sujeto llamado João Abade, le cuestionó al Enano por qué Roberto el Diablo seguía cometiendo crímenes: “¿Era su culpa cometer tantas crueldades? ¿Podía hacer otra cosa? Responde”. El Enano, algo intimidado, le dijo que él no sabía, que eso no estaba en el cuento: “No es mi culpa, no me hagas nada, solo soy el que cuenta la historia”.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Donald TrumpBill ClintonRicardo Rosselló
ACERCA DEL AUTOR
Cezanne Cardona Morales

Cezanne Cardona Morales

Arrow Icon
Escritor
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: