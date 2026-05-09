De Charles Dickens hasta las frutinovelas: 190 años y contando…
Ese público no busca el enaltecimiento estético, la elegancia literaria, la expresión purista o altisonante, opine Johanna Rosaly
9 de mayo de 2026 - 11:10 PM
9 de mayo de 2026 - 11:10 PM
Allá para 1839 el escritor inglés Charles Dickens (1812–1870) enamoró al público lector con su novela “Pickwick Papers”. El género literario de la novela existía desde hacía mucho tiempo, pero la novedad de esta publicación era que se publicaba un capítulo a la vez, dejando a los lectores pendientes de qué sucedería en su trama en las próximas entregas. Más tarde, Dickens alcanzaría el éxito y la apreciación entre la élite literaria con “Oliver Twist”, “Great Expectations”, “A Tale of Two Cities” y “A Christmas Carol”, entre otras.
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