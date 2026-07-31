Opinión
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De duplicar oportunidades a multiplicarlas por cero
Cada año conozco estudiantes que me recuerdan al joven que alguna vez fui: talentosos, curiosos y con enormes deseos de superarse. Lo único que muchas veces necesitan es que alguien crea en ellos, escribe Kevin Alicea
31 de julio de 2026 - 11:00 PM
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