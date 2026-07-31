Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
31 de julio de 2026
82°Bruma
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Kevin Alicea TorresKevin Alicea Torres
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:De duplicar oportunidades a multiplicarlas por cero

Cada año conozco estudiantes que me recuerdan al joven que alguna vez fui: talentosos, curiosos y con enormes deseos de superarse. Lo único que muchas veces necesitan es que alguien crea en ellos, escribe Kevin Alicea

31 de julio de 2026 - 11:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Con frecuencia hablamos de la necesidad de formar más científicos, médicos, ingenieros e innovadores. Pero esas trayectorias no comienzan cuando alguien obtiene un doctorado. Comienzan mucho antes, cuando un estudiante tiene la oportunidad de descubrir que ese futuro también puede pertenecerle, destaca Kevin Alicea. (Shutterstock)

Imagínese a un estudiante universitario que creció en un barrio, en un residencial público o en un pequeño pueblo de Puerto Rico. Durante el día asiste a clases. Por las noches trabaja en una pizzería o en una heladería para ayudar con los gastos. Nunca había conocido a un científico. Nunca había puesto un pie en un laboratorio de investigación. En su familia nadie sabía realmente qué era un doctorado. Y jamás imaginó que algún día dedicaría su vida a la ciencia.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
UniversitariosEstudiantesEstudios científicos
ACERCA DEL AUTOR
Kevin Alicea Torres

Kevin Alicea Torres

Arrow Icon
El autor es biólogo molecular y divulgador científico. Se desempeña como profesor en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Humacao.
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: