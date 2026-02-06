Opinión
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Ariam Torres CorderoAriam Torres Cordero
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Decisiones territoriales sin visión regional

Para la región suroeste se vislumbra un panorama crítico con implicaciones muy serias, opina Ariam Torres Cordero

6 de febrero de 2026 - 11:10 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Los proponentes de la iniciativa dicen que sembrar arroz y otros productos en el Valle de Lajas en tiempos en que el país vive momentos difíciles económicamente es una tranquilidad. (GFR Media / Olimpo Ramos)
La región suroeste, que según el Plan Integral de Recursos de Agua aprobada en 2016 se extiende desde Yauco hasta Cabo Rojo, está íntimamente conectada a través del Distrito de Riego del Valle de Lajas, escribe Ariam Torres.

El suroeste de Puerto Rico se ha convertido en un laboratorio involuntario de lo que ocurre cuando la planificación territorial se aborda de manera fragmentada y sin una visión regional clara. En esta zona convergen algunos de los conflictos territoriales más reveladores del país: la protección de la Reserva Agrícola del Valle de Lajas, la propuesta de restauración de la Laguna de Guánica y el megaproyecto turístico residencial Esencia, en la costa de Cabo Rojo. Más que conflictos aislados, todo evidencia una profunda desarticulación de las políticas sobre el uso de suelos, así como una peligrosa indiferencia ante la vulnerabilidad hídrica de esa región y de todo Puerto Rico.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
ACERCA DEL AUTOR
Ariam Torres Cordero

Ariam Torres Cordero

Arrow Icon
Profesor en la Escuela Graduada de Planificación, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras
