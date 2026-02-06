Decisiones territoriales sin visión regional
Para la región suroeste se vislumbra un panorama crítico con implicaciones muy serias, opina Ariam Torres Cordero
6 de febrero de 2026 - 11:10 PM
El suroeste de Puerto Rico se ha convertido en un laboratorio involuntario de lo que ocurre cuando la planificación territorial se aborda de manera fragmentada y sin una visión regional clara. En esta zona convergen algunos de los conflictos territoriales más reveladores del país: la protección de la Reserva Agrícola del Valle de Lajas, la propuesta de restauración de la Laguna de Guánica y el megaproyecto turístico residencial Esencia, en la costa de Cabo Rojo. Más que conflictos aislados, todo evidencia una profunda desarticulación de las políticas sobre el uso de suelos, así como una peligrosa indiferencia ante la vulnerabilidad hídrica de esa región y de todo Puerto Rico.
