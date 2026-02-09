Opinión
Punto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
David Cordero Mercado
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Desde un poste de madera, el jíbaro que cargó a toda América

Basta leer la reacción de Trump para entender que al presidente le incomoda nuestra lengua, nuestra cultura, nuestro color de piel, nuestra historia y nuestra lucha, opina David Cordero

9 de febrero de 2026 - 6:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Bad Bunny performs during halftime of the NFL Super Bowl 60 football game between the New England Patriots and the Seattle Seahawks, Sunday, Feb. 8, 2026, in Santa Clara, Calif. (AP Photo/Mark J. Terrill) (Mark J. Terrill)

Trepado en un poste de madera, en medio de un apagón, Benito Antonio Martínez Ocasio, nos llevó a todos con él a su espectáculo de medio tiempo en el Supertazón. Lo de Bad Bunny no solo fue un acto de resistencia, sino también de denuncia. Y no solo de denuncia, sino también de reclamo y de unidad.

David Cordero Mercado

David Cordero Mercado

El autor es egresado del programa de Información y Periodismo de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico (UPR) Recinto de Río Piedras, donde también completó un grado...
