La presentación de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX ofrece un punto de partida poderoso para dar continuidad al debate planteado en mi columna previa ¿Bad Bunny en el salón de clases? Más allá del evento mediático, su participación anoche puede interpretarse como un fenómeno cultural y educativo de alcance global que invita a repensar el lugar de la música popular cantada en español en los procesos de formación musical, de construcción de identidad y de representación cultural a nivel mundial.

