Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Juan Carlos Vega MartínezJuan Carlos Vega Martínez
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Bad Bunny y el eco educativo del Super Bowl

Este acontecimiento confirma que la música urbana latina ya no es un fenómeno periférico, escribe Juan Carlos Vega

9 de febrero de 2026 - 12:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Desde el ángulo de la identidad latina y puertorriqueña, la presencia de Bad Bunny en un evento de tal magnitud adquiere una dimensión profundamente simbólica, escribe Juan Carlos Vega. (Godofredo A. Vásquez)

La presentación de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX ofrece un punto de partida poderoso para dar continuidad al debate planteado en mi columna previa ¿Bad Bunny en el salón de clases? Más allá del evento mediático, su participación anoche puede interpretarse como un fenómeno cultural y educativo de alcance global que invita a repensar el lugar de la música popular cantada en español en los procesos de formación musical, de construcción de identidad y de representación cultural a nivel mundial.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Bad BunnySuper BowlAmérica LatinaEstados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
Juan Carlos Vega Martínez

Juan Carlos Vega Martínez

Arrow Icon
Catedrático Auxiliar del Conservatorio de Música de Puerto Rico
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: