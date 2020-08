Dique seco: océano de oportunidades para Puerto Rico

Muchos de nuestros comerciantes y negocios que operan embarcaciones en Puerto Rico tienen que gastar anualmente cientos de miles de dólares para arreglar sus embarcaciones en jurisdicciones fuera de Puerto Rico. Alguno de estos destinos son el Estado de la Florida, la ciudad de New Orleans, Colombia, Isla Vírgenes Americanas y Las Bahamas, entre otras. La razón es una simple: en Puerto Rico no existe instalaciones especializadas y un dique seco en funcionamiento para reparar botes, yates, barcos comerciales, entre otros.

A pesar de que Puerto Rico es un archipiélago de islas, es sorprendente que no tengamos un dique seco operacional para reparar embarcaciones comerciales y de pasajeros. No obstante, la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico anunció el pasado 18 de agosto de 2020 un proceso de licitación competitivo a través de un “Request for Proposal” (RFP) para la construcción, financiamiento, administración, modernización y operación del dique seco que se encuentra entre el muelle 15 y 16 de la Bahía de San Juan.

El referido dique seco fue construido a principios de la década del 1940 y fue operado por la Marina de los Estados Unidos, mediante un arredramiento a una compañía privada. En 1998, el dique seco fue adquirido por la Autoridad de los Puertos, como parte de la adquisición de terrenos en el sur de la zona de Isla Grande. Sin embargo, el dique seco dejó de ser utilizado en el año 2000.

PUBLICIDAD

Se estima que poner en funcionamiento el dique seco del muelle 15 implica una inversión de unos $20 millones, lo que tendría el potencial de crear unos 400 empleos directos, indirectos e inducidos. Se calcula que el proyecto tendría un impacto económico de unos $15.9 millones para Puerto Rico.

Las dimensiones de las citadas instalaciones son: 600 pies de largo; 102 pies de ancho y 26 pies de profundidad, lo que permite establecer un centro de servicios de mantenimiento, reparación y reacondicionamiento para embarcaciones de hasta 400 pies de largo.

Es importante destacar que el referido RFP no será una alianza público privada bajo la Ley 29-2009, según enmendada. Será un contrato de operación y mantenimiento, en donde la titularidad del dique seco la retendrá la Autoridad y todas esas mejoras sustanciales revertirán a la Autoridad, luego de terminado el contrato.

El futuro de Puerto Rico depende de su infraestructura crítica. Sin embargo, mucha de nuestra infraestructura está deteriorada y anquilosada. Gran parte de esas instalaciones fueron construidas entre las década de los 50 y 60, pero algunas se erigieron en la década del 40.

No podemos volver a cometer uno de los errores más grades en la historia de Puerto Rico: endeudar las corporaciones públicas para gastos recurrentes o inversiones con poca probabilidad de éxito, y tampoco para financiar mejoras de capital importantes que propendan el desarrollo económico.

Las corporaciones públicas de infraestructura deben volver a sus raíces: (1) planificación a largo plazo; (2) construcción y mejoras de capital; (3) servicio al cliente de excelencia; y (4) arrendamientos y negocios al justo valor del mercado.