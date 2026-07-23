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prima:El 25 de julio y los caminos que debemos abrazar

Ya sea que el país llegue a convertirse en un estado, en nación independiente o permanezca como Estado Libre Asociado, seguirá necesitando electricidad confiable, ciudadanos educados, empresarios, científicos, ingenieros, maestros y trabajadores capacitados, destaca Eugene Smotkin

23 de julio de 2026 - 10:15 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Ya sea que el país llegue a convertirse en un estado, en nación independiente o permanezca como Estado Libre Asociado, seguirá necesitando electricidad confiable, ciudadanos educados, empresarios, científicos, ingenieros, maestros y trabajadores capacitados, destaca Eugene Smotkin (Dennis M. Rivera-Pichardo)

Cada 25 de julio, los puertorriqueños vuelven a debatir el tema del estatus. Los defensores de la estadidad, la independencia y el Estado Libre Asociado (ELA) presentan distintas visiones sobre el futuro de Puerto Rico. Mientras estas discusiones continúan década tras década, ha llegado el momento de identificar y abrazar caminos prácticos que fortalezcan a Puerto Rico independientemente de cuál sea el destino final.

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Eugene S. Smotkin Maeda

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El autor es profesor de Química y Biología Química.
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