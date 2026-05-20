Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Carlos Boria GuanillCarlos Boria Guanill
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:El algoritmo del comportamiento criminal

Anticiparse a un delito no consiste en vigilar más, sino en comprender mejor el comportamiento criminal y actuar de forma más inteligente

20 de mayo de 2026 - 9:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Agentes de Homicidios de la Policía en Caguas investigaban en la escena del doble crimen. (carlos.giusti@gfrmedia.com)
Anticiparse a un delito no consiste en vigilar más, sino en comprender mejor el comportamiento criminal y actuar de forma más inteligente, opina Carlos Boria Guanill

La criminalidad en Puerto Rico continúa representando uno de los mayores desafíos para las agencias de seguridad y para una ciudadanía cada vez más preocupada por la violencia y los delitos vinculados al narcotráfico. Sin embargo, en pleno siglo XXI, la discusión sobre seguridad pública no puede limitarse al aumento de patrullaje o a una mayor cantidad de arrestos. Desde una perspectiva criminológica, la prevención del delito requiere comprender cómo, cuándo y por qué ocurre la conducta criminal. La pregunta fundamental es si el país está utilizando adecuadamente la tecnología disponible para prevenir el crimen antes de que ocurra.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Criminalidad en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Carlos Boria Guanill

Carlos Boria Guanill

Arrow Icon
Catedrático en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Bayamón
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: