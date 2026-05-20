El algoritmo del comportamiento criminal
Anticiparse a un delito no consiste en vigilar más, sino en comprender mejor el comportamiento criminal y actuar de forma más inteligente
20 de mayo de 2026 - 9:30 PM
20 de mayo de 2026 - 9:30 PM
La criminalidad en Puerto Rico continúa representando uno de los mayores desafíos para las agencias de seguridad y para una ciudadanía cada vez más preocupada por la violencia y los delitos vinculados al narcotráfico. Sin embargo, en pleno siglo XXI, la discusión sobre seguridad pública no puede limitarse al aumento de patrullaje o a una mayor cantidad de arrestos. Desde una perspectiva criminológica, la prevención del delito requiere comprender cómo, cuándo y por qué ocurre la conducta criminal. La pregunta fundamental es si el país está utilizando adecuadamente la tecnología disponible para prevenir el crimen antes de que ocurra.
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