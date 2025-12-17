El bienestar común: señales claras en un país que exige otro rumbo
Las disputas entre el Gobierno y LUMA no son simples desacuerdos administrativos, opina Cynthia Burgos
17 de diciembre de 2025 - 7:00 PM
Estos días, aunque intensos, han sido profundamente elocuentes en mostrarnos que el bien común no es solamente una aspiración abstracta. Se trata del único camino posible hacia el buen vivir. Las noticias, los debates públicos y las decisiones gubernamentales reflejan con claridad algo que muchas comunidades llevan años señalando: cuando el país se administra desde una lógica privatizadora, orientada a la generación de riquezas, lo que se debilita es la capacidad de sostener la vida en todas sus formas.
