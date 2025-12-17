Opinión
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Cynthia Burgos LópezCynthia Burgos López
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:El bienestar común: señales claras en un país que exige otro rumbo

Las disputas entre el Gobierno y LUMA no son simples desacuerdos administrativos, opina Cynthia Burgos

17 de diciembre de 2025 - 7:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Hoy el conflicto gira en torno a la energía, pero el precedente es claro: mañana puede ser el agua y así sucesivamente, destaca Cynthia Burgos. (Carlos Giusti/Staff)

Estos días, aunque intensos, han sido profundamente elocuentes en mostrarnos que el bien común no es solamente una aspiración abstracta. Se trata del único camino posible hacia el buen vivir. Las noticias, los debates públicos y las decisiones gubernamentales reflejan con claridad algo que muchas comunidades llevan años señalando: cuando el país se administra desde una lógica privatizadora, orientada a la generación de riquezas, lo que se debilita es la capacidad de sostener la vida en todas sus formas.

ACERCA DEL AUTOR
Cynthia Burgos López

Cynthia Burgos López

Directora Ejecutiva de La Maraña, organización sin fines de lucro que promueve el diseño y la planificación urbana participativa
