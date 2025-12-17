Estos días, aunque intensos, han sido profundamente elocuentes en mostrarnos que el bien común no es solamente una aspiración abstracta. Se trata del único camino posible hacia el buen vivir. Las noticias, los debates públicos y las decisiones gubernamentales reflejan con claridad algo que muchas comunidades llevan años señalando: cuando el país se administra desde una lógica privatizadora, orientada a la generación de riquezas, lo que se debilita es la capacidad de sostener la vida en todas sus formas.

Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.