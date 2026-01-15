Durante casi un siglo, los residenciales públicos en Puerto Rico han sido presentados como una conquista social, un proyecto moderno nacido en la década de 1930 y expandido hasta los años noventa bajo la promesa de una “vivienda digna”. Sin embargo, hoy esa promesa luce irreconocible. Lo que comenzó como política pública para combatir la pobreza se ha convertido en un sistema que la administra, la perpetúa y, peor aún, la vigila. El “caserío”, más que un espacio físico, es ahora una etiqueta social cargada de estigma y control.

Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.