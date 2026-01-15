Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

El caserío como botín político

Lo que comenzó como política pública para combatir la pobreza se ha convertido en un sistema que la perpetúa y la vigila, opina Alejandro Santiago

15 de enero de 2026 - 3:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Si el Estado realmente quiere transformar los residenciales públicos, debe empezar por reconocer a sus comunidades como protagonistas y no como administrados, escribe Alejandro Santiago

Durante casi un siglo, los residenciales públicos en Puerto Rico han sido presentados como una conquista social, un proyecto moderno nacido en la década de 1930 y expandido hasta los años noventa bajo la promesa de una “vivienda digna”. Sin embargo, hoy esa promesa luce irreconocible. Lo que comenzó como política pública para combatir la pobreza se ha convertido en un sistema que la administra, la perpetúa y, peor aún, la vigila. El “caserío”, más que un espacio físico, es ahora una etiqueta social cargada de estigma y control.

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Alejandro Santiago Calderón

Alejandro Santiago Calderón

El autor es trabajador social y activista de derechos humanos
