Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Alejandro Santiago Calderón Alejandro Santiago Calderón
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:El Conejo Malo y la demagogia sobre la depravación

Mi éxito no se vio truncado por géneros musicales, sino impulsado por la educación que hoy se obstaculiza en Puerto Rico, escribe Alejandro Santiago, al responder a críticos de Bad Bunny

12 de febrero de 2026 - 7:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Bad Bunny performs during halftime of the NFL Super Bowl 60 football game between the Seattle Seahawks and the New England Patriots, Sunday, Feb. 8, 2026, in Santa Clara, Calif. (AP Photo/Frank Franklin II) (Frank Franklin II)

Un sector de la población en Puerto Rico ha generado un debate innecesario sobre la llamada “depravación”, que no nace de las canciones de Bad Bunny. Si la solución para erradicar la explotación sexual infantil y otros problemas sociales asociados a perversiones, implica la eliminación de las canciones de ciertos artistas, hagámoslo.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Bad BunnyMúsicaMaltrato de menoresEducacióneducación sexual
ACERCA DEL AUTOR
Alejandro Santiago Calderón

Alejandro Santiago Calderón

Arrow Icon
El autor es trabajador social y activista de derechos humanos
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: