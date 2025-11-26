Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
26 de noviembre de 2025
83°lluvia ligera
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Alejandro GierboliniAlejandro Gierbolini
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:El costo invisible de vivir con diabetes tipo 1

En Puerto Rico no existe un sistema que acompañe a las familias desde el diagnóstico. Al salir del hospital, la mayoría enfrenta una curva de aprendizaje abrumadora sin orientación adecuada, señala Alejandro Gierbolini

26 de noviembre de 2025 - 7:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Aunque existe la Carta de Derechos y Responsabilidades de las Personas con Diabetes, muchas familias sienten que esos derechos se violan constantemente por el mal manejo, la falta de comunicación entre planes médicos, oficinas médicas y agencias gubernamentales, escribe Alejandro Gierbolini. (Shutterstock)

Cuando te diagnostican diabetes tipo 1, ninguna familia está realmente preparada para lo que viene. A mí me dio a los nueve años, sin saber qué esperar. Con esfuerzo —y mucho apoyo de mi familia— aprendí a controlarla, aunque todavía hay aspectos que siguen completamente fuera de nuestro control.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Saluddiabetesinsulina
ACERCA DEL AUTOR
Alejandro Gierbolini

Alejandro Gierbolini

Arrow Icon
El autor es estudiante de duodécimo grado del Colegio Saint John’s y co-fundador de T1 Dose.
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: