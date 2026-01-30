La exgobernadora Wanda Vázquez Garced fue acusada por delitos graves en un tribunal federal. Mediante acuerdo con la fiscalía federal admitió delitos menos graves. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha considerado delitos menos graves que implican depravación moral una amplia gama de casos tales como no rendir planillas sobre ingresos, y uso de propiedad pública para fines personales, entre otros. Resulta mayor la falta cuando la violación de ley ocurre en el desempeño de la profesión legal. Vázquez Garced ejercía funciones como gobernadora de Puerto Rico.

