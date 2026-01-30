Opinión
Punto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
José E. Colón Santana
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:El desaforo de Wanda Vázquez Garced

No pueden ni deben quedar impunes las actuaciones de la exgobernadora, opina José Colón Santana

30 de enero de 2026 - 10:45 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
No pueden ni deben quedar impunes las actuaciones de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, opina el licenciado José Colón Santana (Ramón “Tonito” Zayas)

La exgobernadora Wanda Vázquez Garced fue acusada por delitos graves en un tribunal federal. Mediante acuerdo con la fiscalía federal admitió delitos menos graves. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha considerado delitos menos graves que implican depravación moral una amplia gama de casos tales como no rendir planillas sobre ingresos, y uso de propiedad pública para fines personales, entre otros. Resulta mayor la falta cuando la violación de ley ocurre en el desempeño de la profesión legal. Vázquez Garced ejercía funciones como gobernadora de Puerto Rico.

ACERCA DEL AUTOR
José E. Colón Santana

José E. Colón Santana

Arrow Icon
El autor es abogado y presidió la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia.
