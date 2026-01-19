Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Daisy Calcaño LópezDaisy Calcaño López
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Wanda Vázquez: indulto, convicción y disciplina professional

Lo que está verdaderamente en juego es la integridad del proceso disciplinario de la abogacía en Puerto Rico, escribe Daisy Calcaño López

19 de enero de 2026 - 3:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La respuesta institucional ante el caso de la exgobernadora Vázquez Garced será observada por la clase legal y por el pueblo de Puerto Rico con mucha atención, escribe Daisy Calcaño. (Ramón “Tonito” Zayas)

La reciente noticia del indulto concedido por el presidente Donald J. Trump a la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, ha generado una oleada de reacciones en el país. La exmandataria se había declarado culpable en el foro federal por un cargo reducido por violar las leyes de financiamiento de campañas, convirtiéndose en la primera persona en gobernar Puerto Rico que asume culpabilidad en un caso de corrupción. Junto a ella, también fueron indultados sus coacusados, el banquero Julio Herrera Velutini y el asesor financiero Mark Rossini.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Wanda Vázquez GarcedDonald TrumpTribunal SupremoTribunal Supremo de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Daisy Calcaño López

Daisy Calcaño López

Arrow Icon
Expresidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: