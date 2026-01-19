Wanda Vázquez: indulto, convicción y disciplina professional
Lo que está verdaderamente en juego es la integridad del proceso disciplinario de la abogacía en Puerto Rico, escribe Daisy Calcaño López
19 de enero de 2026 - 3:00 PM
La reciente noticia del indulto concedido por el presidente Donald J. Trump a la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, ha generado una oleada de reacciones en el país. La exmandataria se había declarado culpable en el foro federal por un cargo reducido por violar las leyes de financiamiento de campañas, convirtiéndose en la primera persona en gobernar Puerto Rico que asume culpabilidad en un caso de corrupción. Junto a ella, también fueron indultados sus coacusados, el banquero Julio Herrera Velutini y el asesor financiero Mark Rossini.
