Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Mildred Falcón HuertasMildred Falcón Huertas
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:El día en que mamá olvidó mi nombre

En el marco del Día de las Madres, la profesora Mildred Falcón revela vivencias de su relación con su madre en la adultez.

10 de mayo de 2026 - 12:35 AM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Experimenté una terrible tristeza al observar esa mirada perdida que no me reconocía o al escucharle llamarme por el nombre de alguien más, relata Mildred Falcón Huertas (Shutterstock)

Esta es la historia de muchas madres. Son hijas, hermanas, tías, amigas, compañeras, esposas, profesionales y trabajadoras. Sin embargo, un día sus vidas se transforman para siempre, cuando añaden la palabra madre a su amplio repertorio de títulos, funciones y descripciones. Esa transformación da paso a nuestra existencia y nos permite experimentar un vínculo como no hay otro: el de madres e hijos. El vínculo con nuestras madres es, desde el inicio de la vida, fuente de bienestar físico y emocional. Es un lazo que se forja con amor, dolor y sacrificio. No caduca y forma parte de nuestra historia personal e identidad misma.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Día de las MadresRelaciones familiaresAdultos mayores
ACERCA DEL AUTOR
Mildred Falcón Huertas

Mildred Falcón Huertas

Arrow Icon
Profesora Universitaria con Especialización en Educación Temprana
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: