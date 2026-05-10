El día en que mamá olvidó mi nombre
En el marco del Día de las Madres, la profesora Mildred Falcón revela vivencias de su relación con su madre en la adultez.
10 de mayo de 2026 - 12:35 AM
10 de mayo de 2026 - 12:35 AM
Esta es la historia de muchas madres. Son hijas, hermanas, tías, amigas, compañeras, esposas, profesionales y trabajadoras. Sin embargo, un día sus vidas se transforman para siempre, cuando añaden la palabra madre a su amplio repertorio de títulos, funciones y descripciones. Esa transformación da paso a nuestra existencia y nos permite experimentar un vínculo como no hay otro: el de madres e hijos. El vínculo con nuestras madres es, desde el inicio de la vida, fuente de bienestar físico y emocional. Es un lazo que se forja con amor, dolor y sacrificio. No caduca y forma parte de nuestra historia personal e identidad misma.
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