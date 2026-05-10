Esta es la historia de muchas madres. Son hijas, hermanas, tías, amigas, compañeras, esposas, profesionales y trabajadoras. Sin embargo, un día sus vidas se transforman para siempre, cuando añaden la palabra madre a su amplio repertorio de títulos, funciones y descripciones. Esa transformación da paso a nuestra existencia y nos permite experimentar un vínculo como no hay otro: el de madres e hijos. El vínculo con nuestras madres es, desde el inicio de la vida, fuente de bienestar físico y emocional. Es un lazo que se forja con amor, dolor y sacrificio. No caduca y forma parte de nuestra historia personal e identidad misma.

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