Este domingo se conmemoran 15 años desde que la Organización de las Naciones Unidas declararon el 11 de octubre como el Día Internacional de las Niñas. Surgió como un esfuerzo para visibilizar los retos que enfrentan millones de niñas a nivel mundial, y la importancia de reconocer y reivindicar sus derechos humanos. Pudiéramos pensar que, a 15 años de esta declaración, han sido grandes los adelantos y, si bien podemos afirmar que los ha habido, también es necesario reconocer que falta camino por recorrer.

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