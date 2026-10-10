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Elithet Silva MartínezElithet Silva Martínez
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:El Día Internacional de las Niñas y el acecho atroz de la violencia

Más de 370 millones de niñas y mujeres en la actualidad han sufrido violencia sexual antes de los 18 años, escribe Elithet Silva

10 de octubre de 2026 - 8:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
En el contexto digital, la Internet Watch Foundation indicó en 2025 que las niñas representaban el 97 % de las imágenes de abuso sexual infantil generadas con inteligencia artificial según analizadas, afirma Elithet Silva. (Archivo)

Este domingo se conmemoran 15 años desde que la Organización de las Naciones Unidas declararon el 11 de octubre como el Día Internacional de las Niñas. Surgió como un esfuerzo para visibilizar los retos que enfrentan millones de niñas a nivel mundial, y la importancia de reconocer y reivindicar sus derechos humanos. Pudiéramos pensar que, a 15 años de esta declaración, han sido grandes los adelantos y, si bien podemos afirmar que los ha habido, también es necesario reconocer que falta camino por recorrer.

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NiñasAbuso sexualAcoso cibernéticoInteligencia artificial
ACERCA DEL AUTOR
Elithet Silva Martínez

Elithet Silva Martínez

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La autra es co-directora de SIEMPRE VIVAS Metro, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Se desempeña como Catedrática de la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle y es...
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