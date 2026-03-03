Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Carlos I. Gorrín PeraltaCarlos I. Gorrín Peralta
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:El elefante en la cristalería judicial

El problema más grave es la inconstitucionalidad de este proyecto que viola el texto y el propósito de los constituyentes en cuanto a la administración judicial

3 de marzo de 2026 - 11:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El jurado determinó el miércoles que Thicken era empleado del condado cuando se produjeron las presuntas violaciones.
El texto de la Constitución distingue entre la facultad de Tribunal de aprobar reglamentación, y la de ejecutar la administración por la presidencia, afirma Carlos Gorrín.

El proyecto de una “Ley del Poder Judicial” contiene retórica admirable: “evitar la concentración de poderes en una sola rama, o el abuso de poder de otra … preservar las libertades del pueblo en su sistema democrático ... un aparato judicial efectivo, garante de la independencia judicial … que redunde en el bienestar de los puertorriqueños”. Suena bien, hasta que uno examina los cambios propuestos. Algunos son insustanciales, como el cambio del nombre que tiene la Ley de la Judicatura desde 1952, o que haya que traducir al inglés las decisiones del Tribunal Supremo en 20 días.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Jueces de Puerto RicoTribunal Supremo de Puerto RicoTribunales
ACERCA DEL AUTOR
Carlos I. Gorrín Peralta

Carlos I. Gorrín Peralta

Arrow Icon
Profesor de Derecho Constitucional, Universidad Interamericana
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: