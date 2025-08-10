Opinión
10 de agosto de 2025
80°lluvia moderada
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:El estudiante crítico-constructivo

Hace falta promover experiencias de aprendizaje que reconozcan que el alumno es un ser pensante que puede articular discursos más reflexivos, sostiene Víctor M. Concepción Santiago

10 de agosto de 2025 - 8:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
En la gran mayoría de las escuelas aún persisten las filas de pupitres, las campanas o timbres que marcan el tiempo, el énfasis en la memorización de contenidos y, en los últimos 25 años, una obsesión por medir el aprendizaje mediante pruebas estandarizadas, plantea Víctor Concepción. (Shutterstock)

Nadie duda de la importancia de la educación para la formación de ciudadanos críticos-constructivos y responsables, que respeten los más altos principios de la democracia y contribuyan al desarrollo económico, ecológico, social y cultural de Puerto Rico. Sin embargo, al analizar detenidamente los contenidos curriculares de las diferentes materias académicas, ocurre todo lo contrario. El sistema educativo público promueve la formación de ciudadanos obedientes que, en su gran mayoría, no son capaces de asumir posturas ni argumentar críticamente lo que ocurre en el país, mucho menos presentar propuestas para mejorar nuestra economía, defender la ecología y la cultura o atender la desigualdad social.

Catedrático de Educación en la Universidad Interamericana, Recinto de Arecibo
