El estudiante crítico-constructivo
Hace falta promover experiencias de aprendizaje que reconozcan que el alumno es un ser pensante que puede articular discursos más reflexivos, sostiene Víctor M. Concepción Santiago
10 de agosto de 2025 - 8:00 PM
Nadie duda de la importancia de la educación para la formación de ciudadanos críticos-constructivos y responsables, que respeten los más altos principios de la democracia y contribuyan al desarrollo económico, ecológico, social y cultural de Puerto Rico. Sin embargo, al analizar detenidamente los contenidos curriculares de las diferentes materias académicas, ocurre todo lo contrario. El sistema educativo público promueve la formación de ciudadanos obedientes que, en su gran mayoría, no son capaces de asumir posturas ni argumentar críticamente lo que ocurre en el país, mucho menos presentar propuestas para mejorar nuestra economía, defender la ecología y la cultura o atender la desigualdad social.
