Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
El futuro de la política monetaria de Estados Unidos
El nombramiento de Kevin Warsh al frente de la Reserva Federal marca un giro en la política monetaria estadounidense con consecuencias directas para el poder de compra en Puerto Rico, opina Germán Giraldo.
7 de mayo de 2026 - 9:30 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.