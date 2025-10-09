El futuro energético no debe esperar a los tribunales
Educar sobre la resiliencia climática va más allá de hablar sobre desastres naturales, escribe Salvador Gómez Colón
9 de octubre de 2025 - 8:30 PM
El martes, 7 de octubre de 2025, el juez federal Jay García Gregory determinó que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) no había cumplido con su deber de considerar alternativas razonables y viables para reconstruir el sistema energético y ordenó a la agencia que evaluara opciones de energía renovable para la modernización de la red eléctrica. El hallazgo del juez nos recuerda que Puerto Rico no puede esperar a que los tribunales faciliten una red confiable y resiliente. El futuro se forja cuando se le provee a la juventud la educación y las destrezas de resiliencia necesarias para innovar. Tenemos las herramientas; debemos ponerlas en práctica.
