9 de octubre de 2025
81°lluvia ligera
Salvador Gómez ColónSalvador Gómez Colón
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:El futuro energético no debe esperar a los tribunales

Educar sobre la resiliencia climática va más allá de hablar sobre desastres naturales, escribe Salvador Gómez Colón

9 de octubre de 2025 - 8:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Más que una política educativa, esta medida presenta un camino que reconoce nuestra vulnerabilidad a huracanes más fuertes, calor extremo y fallas energéticas y requiere preparar una juventud resiliente y comprometida con impulsar soluciones modernas, escribe Salvador Gómez. (Ng Han Guan)

El martes, 7 de octubre de 2025, el juez federal Jay García Gregory determinó que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) no había cumplido con su deber de considerar alternativas razonables y viables para reconstruir el sistema energético y ordenó a la agencia que evaluara opciones de energía renovable para la modernización de la red eléctrica. El hallazgo del juez nos recuerda que Puerto Rico no puede esperar a que los tribunales faciliten una red confiable y resiliente. El futuro se forja cuando se le provee a la juventud la educación y las destrezas de resiliencia necesarias para innovar. Tenemos las herramientas; debemos ponerlas en práctica.

Salvador Gómez Colón

Salvador Gómez Colón

El autor es estudiante en la Universidad de Yale en Connecticut. Además, es autor del libro "Huracán: mi historia de resiliencia"
