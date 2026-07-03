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prima:El futuro financiero del país depende de nosotros mismos

De no establecerse un límite prudente a la deuda pública en su totalidad, Puerto Rico podría volver a caer en una situación de impago de su deuda pública como sucedió en Grecia, opina Jorge Irizarry

3 de julio de 2026 - 10:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
S&P sigue considerando que existe una posibilidad de tres de que Grecia abandone la zona del euro.
De no establecerse un límite prudente a la deuda pública en su totalidad, Puerto Rico podría volver a caer en una situación de impago de su deuda pública como sucedió en Grecia, señala Jorge Irizarry.

La deuda pública de Puerto Rico tiene una historia muy dolorosa y descuidada desde el año 2000, cuando era $24,000 millones y representaba 58% del Producto Nacional Bruto (PNB). La capacidad de pagar la deuda pública depende del nivel de actividad económica, o sea, del PNB del país.

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A 10 años de PromesaLey PromesaDeuda de Puerto RicoDesarrollo económico
ACERCA DEL AUTOR
Jorge Irizarry Herranz

Jorge Irizarry Herranz

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El autor es graduado del Harvard Business School. Presidió el Banco Gubernamental de Fomento de 2005 a 2008. Además, fue director ejecutivo de Bonistas del Patio, una organización sin fines de...
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