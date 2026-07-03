Opinión
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El futuro financiero del país depende de nosotros mismos
De no establecerse un límite prudente a la deuda pública en su totalidad, Puerto Rico podría volver a caer en una situación de impago de su deuda pública como sucedió en Grecia, opina Jorge Irizarry
3 de julio de 2026 - 10:30 PM
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