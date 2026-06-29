Opinión
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A 10 años de Promesa: un puñado de aciertos y una ristra de puntos negativos
Puerto Rico necesita una regla fiscal contracíclica que ahorre en tiempos de bonanza para crear una reserva que haga innecesario incurrir en un déficit fiscal cuando la economía caiga, opina José Caraballo Cueto
29 de junio de 2026 - 10:35 PM
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