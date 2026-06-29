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prima:A 10 años de Promesa: un puñado de aciertos y una ristra de puntos negativos

Puerto Rico necesita una regla fiscal contracíclica que ahorre en tiempos de bonanza para crear una reserva que haga innecesario incurrir en un déficit fiscal cuando la economía caiga, opina José Caraballo Cueto

29 de junio de 2026 - 10:35 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
The JSF noted that Puerto Rico needs to get out of bankruptcy so that companies can acquire capital to expand or create more jobs.
La isla necesita una regla fiscal contracíclica que ahorre en tiempos de bonanza para crear una reserva que haga innecesario incurrir en un déficit fiscal cuando la economía caiga, opina José Caraballo Cueto (gerald.lopez@gfrmedia.com)

Hace 10 años que el Congreso de Estados Unidos impuso una Junta de Control Fiscal en Puerto Rico. En 2016, el 62% de los ciudadanos decía favorecer la Junta, pero el 75% de los encuestados admitió no saber bien qué era ese organismo. Ya en 2019 el apoyo cayó a un 16%. Y es que con la Junta hubo cuatro aspectos positivos, 19 puntos malos y cuatro puntos feos.

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A 10 años de PromesaJunta de Supervisión FiscalGobierno de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
José Caraballo Cueto

José Caraballo Cueto

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El autor es Catedrático Asociado en la Escuela Graduada de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Estudió en The New School for Social Research,...
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