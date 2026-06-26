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Ramón Luis NievesRamón Luis Nieves
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:A 10 años de Promesa: logros, lecciones y tareas pendientes

La ley federal propició avances importantes en la reestructuración de la deuda y la estabilización fiscal, pero deja pendiente la transformación profunda del gobierno, opina Ramón Luis Nieves

26 de junio de 2026 - 10:45 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El Congreso de los Estados Unidos debe intervenir para aclarar el proceso que allane el camino a la salida de la Junta. Aún persiste la duda sobre si el gobierno ha logrado aprobar presupuestos balanceados, destaca Ramón Luis Nieves. (J. Scott Applewhite)

Casi al cumplirse 10 años de la aprobación de la ley federal Promesa, es momento de hacer una evaluación seria y desapasionada de sus resultados. Más allá de las diferencias políticas que aún genera, la experiencia deja importantes lecciones sobre la deuda pública, la disciplina fiscal y la necesidad de transformar el gobierno de Puerto Rico.

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A 10 años de PromesaLey PromesaJunta de Supervisión Fiscal
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Ramón Luis Nieves

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El autor es abogado y fue senador por San Juan.
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