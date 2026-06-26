Opinión
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A 10 años de Promesa: logros, lecciones y tareas pendientes
La ley federal propició avances importantes en la reestructuración de la deuda y la estabilización fiscal, pero deja pendiente la transformación profunda del gobierno, opina Ramón Luis Nieves
26 de junio de 2026 - 10:45 PM
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