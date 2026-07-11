Opinión
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El impacto del cambio climático en la conducta del consumidor
La evidencia científica ya apunta a que factores como la temperatura y la calidad del aire afectan la movilidad, el estado de ánimo y los patrones de consumo, señala Sylvette Laguerre
11 de julio de 2026 - 10:30 PM
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