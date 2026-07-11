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Sylvette Laguerre Sylvette Laguerre
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:El impacto del cambio climático en la conducta del consumidor

La evidencia científica ya apunta a que factores como la temperatura y la calidad del aire afectan la movilidad, el estado de ánimo y los patrones de consumo, señala Sylvette Laguerre

11 de julio de 2026 - 10:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Muchas familias han reorganizado sus horarios para reducir la exposición al calor, al polvo, y proteger a quienes consideran más vulnerables, destaca Sylvette Laguerre. (Joe Burbank)

Durante décadas, las empresas han intentado comprender el comportamiento humano a partir del estudio de variables demográficas, psicográficas y económicas. Las más comunes incluyen considerar edad, ingresos, estilos de vida y hábitos de consumo como base para diseñar productos, experiencias y servicios.

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Sylvette Laguerre

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La autora es ejecutiva especializada en estrategias de experiencias del cliente con 20 años de experiencia en gestiones de operaciones, análisis del consumidor y transformación organizacional.
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