El juicio preliminar en Puerto Rico
Lo deseable sería devolverle a la vista preliminar su función original de cernimiento, escribe Hiram Sánchez Martínez
20 de octubre de 2026 - 11:00 PM
20 de octubre de 2026 - 11:00 PM
A comienzos de 1963, el Tribunal Supremo de Puerto Rico adoptó las Reglas de Procedimiento Criminal, vigentes desde el verano de aquel año, luego de sufrir varias enmiendas de la Asamblea Legislativa. Por disposición constitucional, corresponde al Tribunal Supremo adoptar las reglas de procedimiento criminal y civil y de evidencia que rigen en los tribunales, siempre que no afecten los derechos sustanciales de las partes. La Constitución reserva a la Asamblea Legislativa la facultad de enmendarlas, como ha hecho habitualmente.
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