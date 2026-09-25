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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:El narcotráfico no vive en el residencial público

La droga se vende en el punto, pero el dinero se lava en otra parte, donde las intervenciones son la excepción, no la norma, subraya Larry Alicea

25 de septiembre de 2026 - 11:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
No se trata de negar que en los residenciales existan puntos de drogas. Se trata de complejizar una narrativa que reduce un fenómeno de país a un problema de territorio. Cuando la vigilancia se concentra en las comunidades empobrecidas, los arrestos confirman el prejuicio que la motivó, afirma Larry Alicea. (Suministrada)

Esta semana, como tantas otras, las noticias presentaron nuevamente un escenario conocido. Agentes de la División de Drogas, con apoyo de la Unidad Canina, arrestaron a cinco personas en el residencial Bella Vista, en Arecibo, como resultado de un plan de vigilancia. En otro complejo de vivienda pública cayó un presunto líder de una organización criminal. Desde La Fortaleza se celebró la recuperación de un “sinnúmero” de apartamentos. Las patrullas, luego las cámaras y los titulares, apuntan siempre hacia el mismo lugar. Sin embargo, es necesario responder una pregunta incómoda. ¿Buscamos la droga donde está o donde hemos decidido buscarla?

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NarcotráficoResidenciales públicosDerechos humanos
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Larry Emil Alicea Rodríguez

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El autor es trabajador social y abogado. Además, presidió el Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico
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