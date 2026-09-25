El narcotráfico no vive en el residencial público
La droga se vende en el punto, pero el dinero se lava en otra parte, donde las intervenciones son la excepción, no la norma, subraya Larry Alicea
25 de septiembre de 2026 - 11:00 PM
25 de septiembre de 2026 - 11:00 PM
Esta semana, como tantas otras, las noticias presentaron nuevamente un escenario conocido. Agentes de la División de Drogas, con apoyo de la Unidad Canina, arrestaron a cinco personas en el residencial Bella Vista, en Arecibo, como resultado de un plan de vigilancia. En otro complejo de vivienda pública cayó un presunto líder de una organización criminal. Desde La Fortaleza se celebró la recuperación de un “sinnúmero” de apartamentos. Las patrullas, luego las cámaras y los titulares, apuntan siempre hacia el mismo lugar. Sin embargo, es necesario responder una pregunta incómoda. ¿Buscamos la droga donde está o donde hemos decidido buscarla?
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