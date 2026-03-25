En el nuevo des-orden mundial, las guerras ya no se declaran: se facturan. En tres semanas, Estados Unidos ha desembolsado a razón de $1.9 billones diarios en su ofensiva junto a Israel contra Irán, y el descaro es tal, que Donald Trump está pidiendo $200 billones adicionales, como quien ajusta un presupuesto en excel. En medio de esa contabilidad de muerte, Pete Hegseth, secretario de Defensa, justifica el gasto diciendo: “Hace falta dinero para matar a los malos”, El “No matarás” de los Diez Mandamientos, no aplica al trumpismo y a los religiosos que lo apoyan. La muerte de un ser humano, como la de Bob Mueller, exdirector del FBI, provoca una publicación de gozo emitida por Trump en su canal de Truth Social, pues Mueller se atrevió a investigarlo. Trump ha decidido distraernos de su participación en el caso Epstein al costo económico-moral que sea.