Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
Puerto Rico en tiempos de guerra: ¿una geografía estratégica sin estrategia propia?
Ya no hay expropiaciones masivas ni segregación institucionalizada. Pero nuestra posición geográfica sigue siendo estratégica, escribe José Bolívar Fresneda
5 de noviembre de 2025 - 6:00 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.