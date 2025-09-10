Opinión
10 de septiembre de 2025
84°ligeramente nublado
OPINIÓN
Punto de vista
Carlos I. Gorrín Peralta
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Una vez más la militarización

Se pretende justificar la militarización para adelantar intereses de Estados Unidos sin beneficio tangible para nosotros, escribe Carlos Gorrín Peralta

10 de septiembre de 2025 - 7:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Con Trump el espectro de David Porter persigue controlar militarmente el Caribe desde Puerto Rico, escribe Carlos Iván Gorrín Peralta (Bernat Armangue)

Era estudiante universitario de 19 años cuando el 25 de julio de 1970 abordé una lancha en Fajardo para participar de la “invasion” de la playa Flamenco en Culebra, setenta y dos años después de la invasión de Estados Unidos por Guánica. Reclamábamos el cese de maniobras militares que allí se realizaban. Luego de una intensa lucha de desobediencia civil por la que Rubén Berríos y otros 12 compañeros sufrieron cárcel por proteger lo nuestro, cesaron los ejercicios militares. Entonces se concentraron en Vieques, pero la lucha de miles logró terminar los ejercicios, y el cierre de Roosevelt Roads, como había ocurrido con otras bases militares.

ACERCA DEL AUTOR
Carlos I. Gorrín Peralta

Carlos I. Gorrín Peralta

Profesor de Derecho Constitucional, Universidad Interamericana
