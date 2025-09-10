Era estudiante universitario de 19 años cuando el 25 de julio de 1970 abordé una lancha en Fajardo para participar de la “invasion” de la playa Flamenco en Culebra, setenta y dos años después de la invasión de Estados Unidos por Guánica. Reclamábamos el cese de maniobras militares que allí se realizaban. Luego de una intensa lucha de desobediencia civil por la que Rubén Berríos y otros 12 compañeros sufrieron cárcel por proteger lo nuestro, cesaron los ejercicios militares. Entonces se concentraron en Vieques, pero la lucha de miles logró terminar los ejercicios, y el cierre de Roosevelt Roads, como había ocurrido con otras bases militares.

Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna. has context menu