Una vez más la militarización
Se pretende justificar la militarización para adelantar intereses de Estados Unidos sin beneficio tangible para nosotros, escribe Carlos Gorrín Peralta
10 de septiembre de 2025 - 7:00 PM
Era estudiante universitario de 19 años cuando el 25 de julio de 1970 abordé una lancha en Fajardo para participar de la “invasion” de la playa Flamenco en Culebra, setenta y dos años después de la invasión de Estados Unidos por Guánica. Reclamábamos el cese de maniobras militares que allí se realizaban. Luego de una intensa lucha de desobediencia civil por la que Rubén Berríos y otros 12 compañeros sufrieron cárcel por proteger lo nuestro, cesaron los ejercicios militares. Entonces se concentraron en Vieques, pero la lucha de miles logró terminar los ejercicios, y el cierre de Roosevelt Roads, como había ocurrido con otras bases militares.
