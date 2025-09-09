Pocos fenómenos han ejercido mayor fascinación en la literatura que la mítica figura del dictador latinoamericano. Cosa que explica por qué las plumas más laureadas del continente no hayan escatimado en páginas y tinta para novelar la trágica tradición caudillista que arropó a gran parte de las repúblicas latinoamericanas desde la conquista de sus respectivas independencias. Ahí “El otoño del patriarca”, del colombiano Gabriel García Márquez; “La fiesta del chivo”, del peruano Mario Vargas Llosa; “Yo el supremo”, del paraguayo Augusto Roa Bastos; “El recurso del método”, del cubano-francés Alejo Carpentier o “El señor presidente”, del guatemalteco Miguel Ángel Asturias.

Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna. has context menu