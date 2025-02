Cuando era pequeño mi abuela Carmen me decía: “chico, no hables de esas cosas, que lo único que hacen es traer problemas”. Las “cosas” a las que se refería eran las de siempre, las que todavía hoy algunos sugieren dejar fuera de las reuniones familiares, del trabajo y hasta de los “chats” privados de exalumnos de las escuelas. Me refiero, por supuesto, a la política y la religión.