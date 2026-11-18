Opinión
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El Proyecto 1505 de la Cámara y las horas extras
Resulta preocupante que nuestro legislador insista en su equivocado empeño de enmendar mediante ley nuestra Constitución para eliminar derechos de los trabajadores, opina Ruy Delgado Zayas
18 de noviembre de 2026 - 10:00 PM
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