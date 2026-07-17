Opinión
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El recaudo temprano y la la sostenibilidad de los hospitales
La sostenibilidad del sistema de salud dependerá, en gran medida, de la capacidad de las instituciones para adaptarse a las nuevas expectativas de los consumidores, opina Nelson Mejías
17 de julio de 2026 - 8:00 PM
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