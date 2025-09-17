El regreso del odio
Todo apunta a que Kirk fue víctima de la fijación obsesiva de Tyler Robinson, un estudiante de 22 años, nativo de Utah, criado en la cultura de la portación de armas, escribe Ángel Rosa
17 de septiembre de 2025 - 12:01 AM
17 de septiembre de 2025 - 12:01 AM
El asesinato del activista ultraconservador e influencer del movimiento Make America Great Again (MAGA) resulta extremadamente revelador sobre estado de confrontación social en la sociedad estadounidense. Los prejuicios, el discrimen, la violencia que han caracterizado buena parte de la historia americana, parecen estar intactos –aunque por un tiempo adormecidos en el subconsciente nacional. Su muerte es un hiriente recordatorio de que en la llamada “meca de la democracia” parece que se vale matar para callar una voz.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: