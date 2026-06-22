Opinión
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El revanchismo que espanta la inversión
Una cosa es investigar posibles irregularidades y otra convertir el aparato gubernamental en escenario de vendettas políticas donde las empresas terminan siendo daños colaterales, escribe Albert Santos
22 de junio de 2026 - 5:00 PM
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