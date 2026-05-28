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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:El rezago en la estrategia de inteligencia artificial

Un ente tecnológico moderno integra inteligencia artificial de manera natural en el uso y despliegue de soluciones gubernamentales, opina Giancarlo Gonzalez

28 de mayo de 2026 - 10:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La IA no debe verse como un proyecto aparte, sino como una capa transversal de eficiencia institucional, afirma Giancarlos González. (Shutterstock)

Puerto Rico no debe alarmarse por la ausencia de una estrategia gubernamental robusta de inteligencia artificial. Sería ingenuo pensar que la isla, históricamente lenta en adoptar y ejecutar transformaciones tecnológicas profundas, de repente iba a convertirse en líder mundial en gobernanza de IA. La realidad es que esto no es nuevo sino uso y costumbre. Sin embargo, el problema no es que falten proyectos de ley o titulares sobre inteligencia artificial; el problema es que Puerto Rico lleva décadas teniendo dificultades para ejecutar consistentemente iniciativas tecnológicas de gran escala.

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Inteligencia artificialGobierno de Puerto RicoPRITS
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Giancarlo González

Giancarlo González

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El autor se desempeñó como Director de Informática en el Gobierno de Puerto Rico. Es empresario experto en sistemas digitales y fundador de Urbital App
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