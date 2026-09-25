Opinión
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El titular del DACO y el peso del voto de los electores en Cataño
Quien aspira a administrar un municipio, ofrece su carácter como credencial, y una sanción del más alto foro del país por abusar del procedimiento judicial con fines partidistas es parte de ese expediente, destaca Ramón Díaz.
25 de septiembre de 2026 - 7:30 PM
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