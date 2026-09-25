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Ramón Díaz GómezRamón Díaz Gómez
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prima:El titular del DACO y el peso del voto de los electores en Cataño

Quien aspira a administrar un municipio, ofrece su carácter como credencial, y una sanción del más alto foro del país por abusar del procedimiento judicial con fines partidistas es parte de ese expediente, destaca Ramón Díaz.

25 de septiembre de 2026 - 7:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Félix Matías Rodríguez, José Rodríguez Ocaña, Hiram Torres Montalvo, Bethzaida Rodríguez Torres y Fernando Cintrón Mercado aspiran a dirigir el municipio de Cataño. (alexis.cedeno)

El domingo 27 de septiembre, Cataño escogerá un nuevo alcalde o alcaldesa en una elección especial programada tras el fallecimiento del ejecutivo municipal incumbente Julio Alicea Vasallo. Cinco candidatos certificados figuran en la papeleta de votación: Bethzaida Rodríguez Torres, Hiram Torres Montalvo, Félix Matías Rodríguez, Fernando Cintrón Mercado y José Rodríguez Ocaña.

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Ramón Díaz Gómez

Ramón Díaz Gómez

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El autor, quien es abogado, fue legislador en la Cámara de Representantes por el PPD de 1984 a1992. Además formó parte de la Junta de Gobierno de la referida colectividad de...
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