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Nicole Quiles PérezNicole Quiles Pérez
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prima:El transporte médico que no llega

Mi papá es paciente de cáncer y siempre ha sido independiente, destaca Nicole Quiles Pérez

7 de noviembre de 2026 - 10:15 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Me sorprende descubrir cuántas personas relatan experiencias similares con estos transportes. Lo que despierta aún más esta inquietud sobre el fallo en los servicios que le ofrecemos a nuestros viejitos, indica Nicole Quiles Pérez. (Shutterstock)

El pasado miércoles, mi papá pasó cerca de seis horas esperando que lo recogiera un transporte medico, después de recibir radioterapia. El transporte que le ofrece su plan de salud nunca llegó. A las 6:40 p. m. todavía estaba esperando frente al centro donde tomó su tratamiento. El centro ya había cerrado y los empleados se habían marchado. Él seguía allí, esperando solo. Había llamado para solicitar que lo buscaran, pero seguían pasando las horas y no llegaban. Según él, no me llamó para no preocuparme. De hecho, él es un adulto mayor independiente que pocas veces acepta ayuda.

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ACERCA DEL AUTOR
Nicole Quiles Pérez

Nicole Quiles Pérez

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La autora posee un bachillerato en Comunicaciones de la Universidad del Sagrado Corazón y una maestría en Periodismo de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras. Aborda temas sobre...
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