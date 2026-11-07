El transporte médico que no llega
Mi papá es paciente de cáncer y siempre ha sido independiente, destaca Nicole Quiles Pérez
7 de noviembre de 2026 - 10:15 PM
7 de noviembre de 2026 - 10:15 PM
El pasado miércoles, mi papá pasó cerca de seis horas esperando que lo recogiera un transporte medico, después de recibir radioterapia. El transporte que le ofrece su plan de salud nunca llegó. A las 6:40 p. m. todavía estaba esperando frente al centro donde tomó su tratamiento. El centro ya había cerrado y los empleados se habían marchado. Él seguía allí, esperando solo. Había llamado para solicitar que lo buscaran, pero seguían pasando las horas y no llegaban. Según él, no me llamó para no preocuparme. De hecho, él es un adulto mayor independiente que pocas veces acepta ayuda.
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