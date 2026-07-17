Las alegaciones recientes sobre maltrato físico o negligencias contra adultos mayores en hogares de cuidado prolongado en Puerto Rico no deben verse como incidentes aislados ni como simples fallas administrativas. Las denuncias, como las surgidas en Las Piedras, son señales de una crisis más profunda: la fragilidad de un sistema que cuida a quienes, por su edad, condición médica o deterioro cognitivo, dependen casi por completo de otras personas para mantener su integridad, su dignidad y, en muchos casos, su vida.

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