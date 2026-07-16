Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
16 de julio de 2026
86°Lluvias dispersas
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
José AcarónJosé Acarón
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Hogares de cuido: responsabilidades compartidas

La denuncia sobre maltrato en un hogar ubicado en Las Piedras debe servir para impulsar una conversación más profunda sobre el sistema de cuidado de larga duración que necesitamos, opina José Acarón

16 de julio de 2026 - 5:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Cuando un ser querido ingresa a un hogar de cuido, la responsabilidad de la familia no termina. Ninguna institución sustituye el amor, la vigilancia y el acompañamiento de quienes conocen mejor a la persona, escribe José Acarón. (shutterstock)

El reciente caso de presunto maltrato contra una mujer de 86 años en un hogar de cuidado prolongado en Las Piedras ha estremecido a Puerto Rico. Según las autoridades, la residente fue encontrada con golpes y lesiones, lo que provocó el arresto de un cuidador y la posterior cancelación de la licencia de la institución. Además, el Departamento de la Familia informó que el hogar ya se encontraba bajo investigación administrativa por alegada negligencia antes de que ocurrieran los hechos.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Adultos mayoresenvejecientesHogaresFamiliaMaltrato de ancianos
ACERCA DEL AUTOR
José Acarón

José Acarón

Arrow Icon
Director AARP-PR
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: