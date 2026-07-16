El reciente caso de presunto maltrato contra una mujer de 86 años en un hogar de cuidado prolongado en Las Piedras ha estremecido a Puerto Rico. Según las autoridades, la residente fue encontrada con golpes y lesiones, lo que provocó el arresto de un cuidador y la posterior cancelación de la licencia de la institución. Además, el Departamento de la Familia informó que el hogar ya se encontraba bajo investigación administrativa por alegada negligencia antes de que ocurrieran los hechos.

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