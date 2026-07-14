Centros de cuido prolongado: ¿qué está sucediendo en nuestro país?
Creemos firmemente que la educación es la herramienta más eficaz para prevenir situaciones de riesgo, escribe Wilberto Pagán
14 de julio de 2026 - 4:00 PM
14 de julio de 2026 - 4:00 PM
En días recientes trascendió la triste noticia de un incidente de presunto abuso a un adulto mayor en un centro de cuido. Sin embargo, lo relatado en medios de prensa no es similar a otros casos denunciados con relativa frecuencia en la isla, donde adultos mayores viven solos en condiciones deplorables y son víctimas de abuso físico o emocional por parte de un familiar. También con regularidad surgen querellas sobre ancianos víctimas de fraude o robos. Igualmente vemos situaciones de algunos que han sufrido un accidente grave, per carecen de recursos suficientes para sobrevivir y tener bienestar y condiciones dignas de vida.
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