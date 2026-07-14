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Wilberto PagánWilberto Pagán
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prima:Centros de cuido prolongado: ¿qué está sucediendo en nuestro país? 

Creemos firmemente que la educación es la herramienta más eficaz para prevenir situaciones de riesgo, escribe Wilberto Pagán

14 de julio de 2026 - 4:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Debemos recordar que en la isla siete de cada 10 pacientes con Alzheimer y demencias relacionadas reciben cuidados en el hogar. Sin embargo, la situación está cambiando y es probable que veamos una migración creciente de estos pacientes a centros de cuidados prolongados en los próximos años, señala Wilberto Pagán. (Suministrada)

En días recientes trascendió la triste noticia de un incidente de presunto abuso a un adulto mayor en un centro de cuido. Sin embargo, lo relatado en medios de prensa no es similar a otros casos denunciados con relativa frecuencia en la isla, donde adultos mayores viven solos en condiciones deplorables y son víctimas de abuso físico o emocional por parte de un familiar. También con regularidad surgen querellas sobre ancianos víctimas de fraude o robos. Igualmente vemos situaciones de algunos que han sufrido un accidente grave, per carecen de recursos suficientes para sobrevivir y tener bienestar y condiciones dignas de vida.

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Adultos mayoresenvejecientesMaltrato de ancianosAlzheimer
ACERCA DEL AUTOR
Wilberto Pagán

Wilberto Pagán

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El autor es miembro de la Asociación de Alzheimer y de AARP Puerto Rico, donde es voluntario y comunicador especializado en temas de salud y orientación a cuidadores. Cuenta con experiencia...
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