26 de noviembre de 2025
83°lluvia ligera
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Alondra Ortiz Ortiz
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:El vaivén de la luz en Puerto Rico

El alto costo de energía obliga a muchas familias a decidir qué gastos mensuales se pagarán durante el mes en curso

26 de noviembre de 2025 - 9:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Los apagones y el vaivén de la luz en Puerto Rico no solo limitan acceso a agua potable sino también el acceso a alimentos, afirma Alondra Ortiz. (gerald.lopez@gfrmedia.com)

¡Ay bendito, otra vez se fue la luz! Esa una de las frases que más se repite en Puerto Rico. También fue la que más escuche mientras crecí en la casa de mi abuela, en el pueblo de Coamo. Cuando se va la luz en la isla, también se va el agua, producto de un sistema frágil y obsoleto que utiliza energía eléctrica para operar el equipo responsable de mover ese líquido vital a través de las tuberías de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillados (AAA). Durante un apagón masivo en abril pasado, más de 400,000 puertorriqueños se quedaron sin luz y también sin agua potable.

Alondra Ortiz Ortiz

Alondra Ortiz Ortiz

La autora es egresada del Colegio de Mayagüez. Posee un doctorado de la Universidad de Michigan en Ingeniería Mecánica. Fue becada por el programa de Clean Energy Leadership Institute y brindó...
